كييف تؤكد إسقاط 71 مسيّرة روسية فـي أكبر هجوم على العاصمة

كييف ـ ا.ف.ب: أعلنت أوكرانيا انها أسقطت 71 مسيّرة روسية ليلا فيما وصفته سلطات كييف بأنه أكبر هجوم من نوعه على العاصمة منذ بدء الغزو.

وأعلنت إدارة مدينة كييف أ خمسة أشخاص أصيبوا بجروح بينهم طفل يبلغ 11 عاما.

وقال سلاح الجو الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي إن «سلاح الجو دمر 71 مسيّرة من نوع شاهد 131/136 وغالبيتها الكبرى دمرت في منطقة كييف».

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