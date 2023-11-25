الصين تبدأ تدريبات عسكرية عند حدودها مع ميانمار

بكين ـ ا.ف.ب: بدأت الصين تدريبات عسكرية على طول حدودها مع ميانمار ودعت رعاياها إلى سرعة مغادرة شمال هذا البلد حيث تدور معارك منذ نهاية أكتوبر.

تكثفت حدة المعارك خصوصا في مناطق واسعة شمال ولاية شان البورمية قرب الحدود الصينية، ما أرغم أكثر من 80 ألف شخص على النزوح داخليا بحسب الأمم المتحدة.

منذ شهر، أطلق تحالف من عدة حركات متمردة تمثل أقليات عرقية هجوما واسعا ضد الجيش في المناطق القريبة من الحدود الصينية.

استولى هؤلاء المتمردون على عشرات المواقع العسكرية ومدينة استراتيجية للتجارة مع الصين.

في هذا الاطار أطلق الجيش الصيني «تدريبات على القتال الفعلي» على طول الحدود مع بورما كما ذكرت السبت قيادته الجنوبية في بيان لم يحدد مدة العمليات ولا عدد الجنود المشاركين فيها.

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