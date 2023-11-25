أوكرانيا تسقط عشرات الطائرات المسيّرة الهجومية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت أوكرانيا، اليوم السبت، إنها تعرضت لهجوم ليلي بواسطة طائرات مسيّرة، ما حرم عشرات الأبنية السكنية والمنشآت من التيار الكهربائي. وأعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 71 مسيرة هجومية، موضحاً أن «غالبيتها دمرت في منطقة كييف».

وأصيب خمسة أشخاص بينهم طفل في الحادية عشرة في هذا الهجوم، على ما ذكرت السلطات المحلية في كييف.

واستمر الإنذار الجوي في كييف مدة ست ساعات، وتسبّب الهجوم بسقوط حطام واندلاع نيران وبأضرار لحقت بأبنية في العاصمة، على ما قال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو.

وتسبب الهجوم أيضاً، في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الأبنية السكنية وأكثر من مئة منشأة.

وقالت وزارة الطاقة، في بيان: «صبيحة 25 نوفمبر، تسبب هجوم واسع شن بمسيّرات بانقطاع خط للتوتر العالي». وأضافت: «نتيجة لذلك، انقطع التيار عن 77 مبنى سكنياً و120 منشأة في وسط العاصمة».

وكثرت الهجمات بواسطة المسيّرات في الأشهر الأخيرة، إن من جانب روسيا أو أوكرانيا.

فقد أكدت روسيا، أمس الجمعة، أنها دمرت 16 مسيّرة أوكرانية في جنوب البلاد وفوق شبه جزيرة القرم التي تستهدفها كييف بانتظام.

وفي اليوم نفسه، قال الجيش الأوكراني إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ليلاً ثلاث مسيّرات هجومية.