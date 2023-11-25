سنغافورة تسجل أول حالة وفاة لطفل رضيع إثر الإصابة بكوفيد-19

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت سنغافورة وفاة طفل رضيع جراء الإصابة بفيروس "كوفيد-19"؛ ليصبح أول حالة وفاة بالمرض في البلاد تحت سن الـ 12 عامًا للعام الجاري.

وقالت وزارة الصحة السنغافورية - في بيان أوردته شبكة "تشانل نيوز آشيا" اليوم السبت إن الطفل (الذي يبلغ من العمر 13 شهرًا) لم يكن مطعمًا ضد فيروس كورونا المستجد وكان لديه ما وصفته بـ "تاريخ طبي خطير لظروف خلقية" مع تشخيص سيئ قبل إصابته بعدوى الفيروس.

وأوضحت أن مخاطر الإصابة بأعراض شديدة لـ "كوفيد-19" بين الأطفال الصغار أقل من تلك المخاطر بين البالغين الأكبر سنًا، لكن لا يزال من الممكن حدوث نتائج شديدة للمرض، خاصة بين هؤلاء الذين لديهم ظروف طبية كامنة والذين لم يتم تطعيمهم ضد الفيروس.