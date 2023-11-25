اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مركبة تابعة لنا في جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" اليوم السبت، أن دورية تابعة لها تعرضت ظهر اليوم لنيران من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت "اليونيفيل" أن الهجوم على قوات حفظ السلام بلبنان أمر مقلق للغاية، مشيرة إلى إصابة إحدى السيارات التابعة لها بنيران الجيش الإسرائيلي قرب بلدة عيترون جنوبي لبنان.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق النيران على دورية تابعة لها في جنوب لبنان دون إصابات.

وشهد جنوب لبنان، اشتباكات كبيرة خلال الأسابيع الماضية بين حزب الله، والجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.

وفي سياق متصل أ صيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال قمع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الفلسطينيين في محيط سجن عوفر .

وحلقت مسيرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على ارتفاعات عالية لفترة وجيزة في أجواء مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كانت مصادر لقناة الجزيرة مباشر، نقلت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجدد إطلاق النار على فلسطينيين شرقي بلدة خزاعة في خان يونس لمنعهم من العودة إلى منازلهم.

وسقط شهيدان وعدد من الإصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على نازحين حاولوا العودة لمنازلهم في مدينة غزة.

وقال موقع والا العبري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ استخدام تدابير منها الغاز المسيل لتفريق الفلسطينيين الذين يحاولون العودة لمنازلهم بمدينة غزة وشمال القطاع.

وبدأ الفلسطينيون الذين نزحوا إلى جنوب قطاع غزة في العودة إلى منازلهم، تزامنًا مع بدء سريان الهدنة، منذ صباح أمس الجمعة.

بولندا ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع

.