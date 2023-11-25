إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان اليوم السبت، إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء لسوء الأحوال الجومائية.

وبلغت شدة الرياح 30 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار، واضطراب حالة البحر بدرجة شديدة.

وجرى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية.

كما وجه بتفعيل غرف العمليات في الموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .