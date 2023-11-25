"حقنتها" فتاة دون اختبار الحساسية.. لحظات صادمة في وفاة "طالبة التبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

لحظات قليلة أخذتها طالبة في التبين لتفارق الحياة بعد أن أعطتها مساعدة صيدلي حقنة دون إجراء اختبار حساسية لها.

قبل يومين، شعرت "هبة. م" بإعياء شديد وإصابتها بسعال وبرد شديد، مسكتها والدتها وتوجهت بها إلى صيدلية أسفل منزلهما، طالبت الفتاة الواقفة بحقنها بأي علاج لينزل حرارتها، وافقت الأخيرة دون أن تختبر حساسية الصغيرة.

بعد ساعات قليلة أغشي على "طالبة التبين"، أسرعت والدتها إلى المستشفى لمحاولة نجدتها لكنها توفيت قبل أن تصل، وأخبرها الطبيب أنها تلقت حقنة في جسدها وهي مريضة حساسية.

أخطرت المستشفى قسم شرطة التبين، وحضرت قوة من القسم واستمعوا لأقوال الأم التي أكدت تراخي مساعدة الصيدلي في إجراء اختبار الحساسية لفتاتها كونها استعجلتها بسبب إعياء بنتها الشديد.

ألقت قوات الأمن القبض على الفتاة وأحالتها للنيابة التي لا تزال تباشر التحقيقات معها.

وجاء في المحضر أن المتهمة تعمل مساعدة في صيدلية أعطت الحقنة للطالبة دون إجراء اختبار الحساسية لها، فتدهورت حالتها الصحية وتوفت في غضون ساعات قليلة.