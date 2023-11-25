مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لقي عنصران إجراميان مصرعهما في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بمحافظة القليوبية.

الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بمنطقة زراعية بدائرة مركز شرطة كفر شكر محكوم عليهما بالسجن المؤبد فى قضايا "استعمال قوة – خطف – مخدرات "، ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية سرقة لوحات أثرية من ضريح أثري بالدقهلية بالاشتراك مع آخرين أمكن ضبط باقى المتهمين وإعادة المسروقات.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعهما وعُثر بحوزتهما على (رشاش – بندقية آلية – طبنجة – 14 خزينة – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.