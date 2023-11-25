صور.. مؤتمر جماهيري لدعم السيسى في الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظم حزب حماة الوطن في كفر الشيخ، اليوم السبت، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية بقاعة الملكة بمدينة بلطيم.

جاء ذلك في حضور المستشار محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بكفر الشيخ، ومحمد نجم، أمين التنظيم، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن في كفر الشيخ، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب.

وأعلن أمين عام حزب حماة الوطن في كفر الشيخ، التأييد الكامل للمرشح عبدالفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية ومساندته خلال الانتخابات لأنه رجل المرحلة خلال الفترة الحالية.

ودعا المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن في كفر الشيخ، أبناء المحافظة بالخروج أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل إلى اللجان الانتخابية والأدلاء بأصواتهم عبر صناديق الاقتراع للمرشح عبدالفتاح السيسي، من أجل استكمال التنمية والمشروعات القومية في مصر.