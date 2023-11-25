شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تنظم مؤتمرا جماهيريا بطنطا لتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومساعد رئيس حزب المؤتمر وأمين حزب المؤتمر بالغربية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا بطنطا، في إطار دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت النائبة دعاء عريبي، إن المؤتمر يأتي في إطار توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على أمن البلاد، مطالبة المواطنين بضرورة النزول يوم الانتخابات للمشاركة بإيجابية لصالح الوطن حتى نعبر لبر الأمان ونستكمل مسيرة التنمية.

عُقد المؤتمر بحضور النائب أحمد مقلد، والنائبة هيام الطباخ، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد خالد عضو التنسيقية.

كما شارك في المؤتمر الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المؤتمر، ونواب رئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم، والدكتور مجدي مرشد، واللواء طارق رسلان، واللواء أحمد زغلول مهران، والقبطان محمود جبر، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، والآلاف من المواطنين.