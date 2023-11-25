إعلام إسرائيلي: اعتراضات صاروخية في سماء مدينة إيلات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سماع دويّ انفجارات قوية في إيلات دون أن يتم تفعيل صفارات الإنذار.
وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراضات صاروخية في سماء مدينة إيلات.
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