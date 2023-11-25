الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ اعتراضية نحو هدفين جويين مشبوهين فوق منطقة البحر الأحمر

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق صواريخ اعتراضية نحو هدفين جويين مشبوهين فوق منطقة البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سماع دويّ انفجارات قوية في إيلات دون أن يتم تفعيل صفارات الإنذار.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراضات صاروخية في سماء مدينة إيلات.