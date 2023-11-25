سفیر إيران لدى قطر: إيران لعبت دورًا مهمًا وفعالًا للغاية خلال مفاوضات الهدنة في غزة

أكّد السفير الإيراني لدى قطر، علي صالح آبادي، أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعبت دورًا مهمًا وفعالًا للغاية خلال مفاوضات الهدنة في غزة".

وبحسب ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن تصريح له، لفت إلى أنّ "ادّعاء بعض المسؤولين الأميركيين بشأن تجميد الأموال الإيرانية المحررة غير صحيح على الإطلاق"، موضحًا أنّ "ما نراه عمليًا هو أن هذا لم يحدث، والآن أنّ هذه الأموال في متناول يدنا بالكامل والعمليات المصرفية جارية".

ولفت آبادي إلى أنّ "مع الدور المهم والمؤثر للغاية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات، شهدنا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وباعتباري أحد الذين حضروا عملية مفاوضات الدوحة برمتها، أقول إن دور وزارة الخارجية والحكومة الإيرانية، وخاصة سيادة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، كان مهمًا وفعالًا للغاية".

وشدد على "أننا نأمل أن تكون التطورات التي ستحدث في المستقبل مفيدة لشعب فلسطين المظلوم".