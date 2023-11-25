إذاعة الجيش الإسرائيلي: تأخير إطلاق سراح الأسرى سيُحل قريبًا

زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ تأخير إطلاق سراح الأسرى سيُحل قريبًا، مشيرة إلى وجود مناقشات تجري بشأن عدد الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم.

ويأتي ذلك، بعد أن أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّها قررت "تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى التزام الاحتلال ببنود الاتفاق".

ولفتت إلى أنّ "إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى يتوقّف على التزام الاحتلال بإدخال شاحنات الإغاثة لشمال القطاع"، كما أشارت إلى أنّ "تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية بسبب عدم التزام الاحتلال بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، أنّ "هناك استياء كبير لدى المقاومة الفلسطينية من التلاعب بلوائح الأسرى"، وذلك في اليوم الثاني من الهدنة والمقرر خلالها تسليم دفعة ثانية من الأسرى.

ولفت إلى أنّ "إسرائيل لم تلتزم اليوم بالإفراج عن الأسرى حسب معيار الأقدمية"، موضحًا أنّ "الاتفاق نص على تحرير الأسرى حسب الأقدمية لكن إسرائيل لم تلتزم به أمس".

وأشار فارس إلى أنّ "إسرائيل كانت تنوي تسليم الأسرى اليوم في أريحا لكننا رفضنا ذلك"، مؤكدًا أنّه "حتى اللحظة لا نعلم أين سيكون الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى".