إعلام إسرائيلي: إسرائيل هددت باستئناف عمليتها البرية إن لم تفرج حماس عن الأسرى حتى منتصف الليلة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "إسرائيل هددت باستئناف عمليتها البرية إذا لم تفرج حماس عن الدفعة الجديدة من الأسرى حتى منتصف هذه الليلة".

يُشار إلى أنّ القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان شدد بعد تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيلي في اليوم الثاني من الهدنة في غزة، على أنّ "خروقات الاحتلال جرت يوم أمس واليوم تكررت الخروقات، لذا كان لازمًا أخذ خطوة حيال ذلك".