"أكسيوس" عن مصدر مطلع: صفقة الأسرى قائمة وقطر تعمل على حل الأزمة

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلًا عن مصدر مطلع، بأنّ صفقة تبادل الأسرى قائمة وقطر تحاول حلّ الأزمة.

بدورها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قولهم إنّ "تأخر إطلاق سراح الأسرى يُرجّع جزئيًا لخلاف بشأن كمية المساعدات"، وإنّ "حماس ذكرت أنّها ستنتظر دخول المزيد من الشاحنات قبل بدء نقل الأسرى".

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "إسرائيل هددت باستئناف عمليتها البرية إذا لم تفرج حماس عن الدفعة الجديدة من الأسرى حتى منتصف هذه الليلة".

يُشار إلى أنّ القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان شدد بعد تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيلي في اليوم الثاني من الهدنة في غزة، على أنّ "خروقات الاحتلال جرت يوم أمس واليوم تكررت الخروقات، لذا كان لازمًا أخذ خطوة حيال ذلك".

وفي حديث لقناة "العربي"، أشار حمدان إلى أنّ "خروقات الاحتلال تكررت وكان لا بد من تدخل الوسطاء لحل الموضوع"، مؤكدًا "أننا نثق في جهود الوسطاء وننتظر ردهم"، وأنّه "سيتم استكمال خطوات التبادل بعد أخذ الإجابات اللازمة من الوسطاء".