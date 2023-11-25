"سرايا القدس": نخوض اشتباكات على عدة محاور على أطراف مخيم جنين ضد القوات الإسرائيلية

أعلنت "سرايا القدس"- كتيبة جنين، أنّ مقاتليها يخوضون اشتباكات على عدة محاور على أطراف مخيم جنين بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة ضد القوات الإسرائيلية.

وكان قد أكّد مدير مستشفى جنين الحكومي، أنّ "قوات الاحتلال اقتحمت جنين وحاصرت المستشفى وتغلق جميع مداخله وتمنع نقل المصابين إليه".

وفي وقت سابق، أفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وصفارات الإنذار تدوي في المدينة والمخيم.

ونقلت وكالة "شهاب" التابعة لحركة "حماس"، بأنّ "اشتباكات مسلحة بين المقاومة وجيش الاحتلال في مدينة جنين، يتخللها إلقاء قنابل فلسطينية محلية الصنع".