غير مهتم

غير مهتم

لن تتم بدون الأغلبية

لن تتم بدون الأغلبية

انت الان تتابع خبر "ديربي الشمال".. زاخو يهزم أربيل بثنائية والان مع التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية