شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 11 شخصًا في حريق ضخم جنوب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 11 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من عشرين بإصابات متفاوتة جراء اندلاع حريق اليوم في مركز تجاري بمدينة كراتشي جنوب باكستان.

وأعلنت الشرطة المحلية أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في مبنى تجاري شاهق ، بعد جهود استمرت عدة ساعات.

وأشارت إلى أن الضحايا نقلوا إلى المستشفيات القريبة.

إقليم بلوشستان

وشهدت باكستان أمس الجمعة، مقتل 4 إرهابيين خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وذكرت الشرطة الباكستانية في بيان أن الإرهابيين الأربعة كانوا من عناصر منظمة إرهابية محظورة.