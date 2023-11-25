شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى نحو 100 قتيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية اليوم السبت أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في الصومال ارتفع إلى 96.

وقالت الوكالة في منشور على موقع إكس، تويتر سابقا، "عدد قتلى الفيضانات في الصومال يرتفع إلى 96".

وأضافت أن هذا الرقم أكده رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد محمود معلم.

ظاهرة النينو المناخية

ومثل بقية منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، تعرض الصومال لأمطار غزيرة متواصلة بدأت في أكتوبر الماضي، بسبب ظاهرة النينو المناخية والظواهر الجوية ثنائية القطب في المحيط الهندي.

وهذه الظواهر المناخية تؤثر على درجات حرارة سطح المحيط وتتسبب في هطول أمطار أعلى من المتوسط.

الأمم المتحدة

وتوصف الفيضانات بأنها الأسوأ منذ عقود وأدت إلى نزوح نحو 700 ألف شخص، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى عمليات نزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية القائمة بالفعل والناجمة عن سنوات من التمرد.