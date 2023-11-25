البابا فرنسيس يلغي ارتباطات بسبب المرض

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الفاتيكان، في بيان، أن البابا فرنسيس ألغى مقابلات صباحية، اليوم السبت، بسبب إصابته بإنفلونزا خفيفة.

ويعقد البابا فرنسيس (86 عاماً) اجتماعات منتظمة مع مسؤولي الفاتيكان يوم السبت من كل أسبوع، بما في ذلك اجتماع أسبوعي مع رئيس دائرة الفاتيكان التي تشرف على تعيين الأساقفة، بالإضافة إلى لقاءات خاصة.

كما كان من المقرر أن يلتقي برئيس غينيا بيساو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، لم يلق البابا فرنسيس كلمة معدة مسبقاً خلال اجتماع مع حاخامات أوروبيين لإصابته بنزلة برد، لكنه بدا بصحة جيدة خلال لقاء مع أطفال بعد ذلك بساعات فقط.

وخضع بابا الفاتيكان لعملية جراحية في يونيو الماضي لمعالجة فتق في البطن. وأمضى تسعة أيام في المستشفى وتعافى تماماً من الجراحة على ما يبدو.

وكان قد خضع لجراحة تم خلالها استئصال جزء من إحدى رئتيه عندما كان شاباً في وطنه الأرجنتين.

يفترض أن يكون الظهور العلني التالي المنتظر للبابا، غداً الأحد، عندما يترأس صلاة أسبوعية في ساحة القديس بطرس.