تظاهرات بلندن وباريس وزغرب ومانيلا للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

شهدت مدن وعواصم عالمية، اليوم السبت، تظاهرات منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ، وتضامنا مع فلسطين.

ففي العاصمة البريطانية لندن، شارك الآلاف في تظاهرة للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، كما نددوا بالمذابح التي ارتكبتها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي العاصمة الألمانية برلين، انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة تطالب بوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وبمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وفي فرنسا، شهدت العاصمة باريس تظاهرة حاشدة منددة بجرائم الاحتلال في قطاع غزة، ومطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وفي العاصمة الفلبينية مانيلا، شارك المئات في تظاهرة داعمة لفلسطين، ومنددة بعدوان الاحتلال على فلسطين، مطالبين بوقف إطلاق نار دائم، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه .

وفي العاصمة الكرواتية زغرب، انطلقت مسيرة حمل المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية، وطالبوا بوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة، ومحاسبته على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم السبت، مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية المُحتلة، وحاصرت مُستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومى.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومى ومقر جمعية الهلال الأحمر، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المُرتفعة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن سماء المدينة تشهد تحليقا مُكثفا لطائرات الاستطلاع.بينما أفادت مصادر طبية، بإصابة شاب برصاص الاحتلال فى قدمه، خلال مواجهات اندلعت فى محيط المستشفى الحكومي.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة زيتا شمال طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في عدد من شوارعها وتمركزت في الحي الغربي، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

وأصيب طفل، اليوم السبت، بشظايا الرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طفلا (11 عاما)، أصيب بشظايا الرصاص الحي بمنطقة البطن وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.