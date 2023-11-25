قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وتحاصر المُستشفى الحكومى

ياسر رشاد - القاهرة -

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم السبت، مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية المُحتلة، وحاصرت مُستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومى.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومى ومقر جمعية الهلال الأحمر، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المُرتفعة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن سماء المدينة تشهد تحليقا مُكثفا لطائرات الاستطلاع.بينما أفادت مصادر طبية، بإصابة شاب برصاص الاحتلال فى قدمه، خلال مواجهات اندلعت فى محيط المستشفى الحكومي.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة زيتا شمال طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في عدد من شوارعها وتمركزت في الحي الغربي، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

وأصيب طفل، اليوم السبت، بشظايا الرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طفلا (11 عاما)، أصيب بشظايا الرصاص الحي بمنطقة البطن وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت مصادر محلية في القرية، إلى أن أهالي القرية هبوا للتصدي لاقتحام المستعمرين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة "المنتشرة" التابعة لأراضي القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.