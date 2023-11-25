الولايات المتحدة تتعهد بدعم جهود القضاء على العنف ضد المرأة

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت الولايات المتحدة التزامها بتنظيم مجموعة كاملة من السياسات والموارد الدبلوماسية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له في جميع أنحاء العالم.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان على موقعها الإلكتروني بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة -: "لمواصلة إحراز التقدم نحو القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي عالميًا، تعمل الولايات المتحدة على ربط الاستراتيجية الأمريكية المحدثة لعام 2022 لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له عالميًا بإجراءات ملموسة تركز على الناجين، وذلك باستخدام مبلغ 250 مليون دولار من المساعدات الخارجية التي خصصها الكونجرس في السنة المالية 2023 لجهود منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له".

وأضافت الوزارة أنه علاوة على ذلك، منحت الخارجية الأمريكية مؤخرًا برنامجًا جديدًا بقيمة 3 ملايين دولار لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي وتخفيفه والاستجابة له في جنوب ووسط آسيا.

وأشار البيان إلى أن معدل انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي مرتفع بشكل مثير للقلق، ولا يترك أي بلد أو مجتمع أو مجموعة اجتماعية واقتصادية سالمة.. ومن خلال العمل مع الشركاء، ستواصل الولايات المتحدة العمل من أجل مستقبل خالٍ من العنف القائم على النوع الاجتماعي.