فيديو يكشف 3 لصوص سرقوا دراجة نارية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" تضمن سرقة ثلاثة أشخاص دراجة نارية بالإسكندرية.

إدارة الرصد تابعت تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا ثلاثة أشخاص يستقلون مركبة "توك توك" سرقوا دراجة نارية بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من مندوب توصيل باكتشافه سرقة دراجته النارية من أمام مسكنه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة كرموز.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.