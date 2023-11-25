حماس: نجدد رفضنا لكل المواقف التي تدعو لمشاركة قوات أجنبية بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت، اليوم السبت، إن اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى لم يكن ليتحقق لولا صمود الشعب الفلسطيني الأبي، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم ولن يفلح في تحرير أسراه بالقوة.

وأوضح حمدان أن إجبار جيش الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الأسرى هو ثمرة لبطولة كتائب القسام الذراع العسكري لحماس.

وأكد أن عملية "طوفان الأقصى" ألحق بالاحتلال الإسرائيلي هزيمة استراتيجية، لافتا إلى أن المقاومة ستستكمل العملية حتى التحرير.

وأشار القيادي في حماس إلى أن التهديدات الفارغة الصادرة من الاحتلال لن تغير موقف المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن هتاف الأسرى المحررين للمقاومة تعبير عن التفاف الفلسطينيين حولها وحول مشروعها.

وشدد حمدان على حرص حركة حماس على تنفيذ وإنجاح اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومصرية، مجددا رفض الحركة القاطع لكل المواقف التي تدعو لمشاركة قوات أجنبية تحت أي مسمى.