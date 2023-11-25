بالفيديو.. أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار محمد شوقي النائب العام، مراسمَ أداء أعضاء النيابة العامة الجدد -المعينين بموجب القراريْن الجمهورييْن رقميْ ٤٣١، ٤٣٢ لسنة ٢٠٢٣- اليمينَ القانونية لبدء مباشرة العمل القضائي.

شهد المراسم أيضًا، المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من أعضاء المجلس، وهم كل من: المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عبد العزيز طنطاوي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد حماد رئيس محكمة استئناف طنطا، في حضور لفيف من قادة النيابة العامة والوزارة.