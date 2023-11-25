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انطلاق فعاليات المؤتمر الجماهيري للمرشح فريد زهران بمركز أطفيح

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران بمركز أطفيح، في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب وكبار العائلات بمركز أطفيح.

 

ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة  من المؤتمرات الانتخابية التي نظمتها الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران، خلال فترة الدعاية الانتخابية من أجل لقاء أكبر عدد من المواطنين والاستماع إلى أولوياتهم ومشكلاتهم والنقاش معهم حول الحلول المطروحة بالبرنامج الانتخابي للمرشح.

 

 

فاعليات المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران
فاعليات المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران

المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران
المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران

الحضور بمؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران
الحضور بمؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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