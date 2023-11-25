شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر الجماهيري للمرشح فريد زهران بمركز أطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران بمركز أطفيح، في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب وكبار العائلات بمركز أطفيح.

ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة من المؤتمرات الانتخابية التي نظمتها الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران، خلال فترة الدعاية الانتخابية من أجل لقاء أكبر عدد من المواطنين والاستماع إلى أولوياتهم ومشكلاتهم والنقاش معهم حول الحلول المطروحة بالبرنامج الانتخابي للمرشح.