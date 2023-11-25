شعر سكان مدينة بيروت بهزة أرضية منذ بعض الوقت. بدوره، أكّد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، حصول هزّة أرضية عند الساعة السادسة وتسع وثلاثين دقيقة مساءً قوتها 3.4 على مقياس ريختر موقعها في البحر على بعد 80 كيلومترا من بيروت، وقد شعر بها بعض المواطنين على طول الشاطئ اللبناني.

كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية بقوّة 3.4 على مقياس ريختر شعر بها بعض المواطنين على طول الشاطئ اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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