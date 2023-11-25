إنقاذ 7 مواطنين محاصرين بسبب كثافة الثلوج على طريق عيناتا الأرز- كوع البحص

أعلنت المديرية العامّة للدفاع المدني، أنّ "تغرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني تلقت في تمام الساعة 3:00 من بعد ظهر اليوم السبت بلاغًا يُفيد عن وجود مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل سياراتهم على طريق عيناتا الأرز - كوع البحص".
ولفتت إلى أنّه "على الفور توجه عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا الى الموقع المحدد وعملوا على إنقاذ 7 مواطنين كانوا داخل السيارات وقد عجزوا عن متابعة السير بسبب كثافة الثلوج، فتمكن العناصر، بعد جهود استمرت حتى الساعة 6:30، من انقاذهم ونقلهم الى بر الأمان".
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