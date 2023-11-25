القناة 12 الإسرائيلية: مشاورات بين نتانياهو وغالانت وغانتس والموساد والشاباك وهيئة الأركان

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يجري مشاورات مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس والموساد والشاباك وهيئة الأركان.

ويأتي ذلك، في وقت أعلنت فيه كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" تأجيل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين ردًا على خروقات إسرائيلية لاتفاق الهدنة والتبادل.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية عن مسؤول مطلع، قوله إنّ "حماس وإسرائيل تجريان مناقشات مع قطر لحل تأخير إطلاق سراح الأسرى في أقرب وقت".

وفي وقت سابق، ذكر غالانت في تصريحات متلفزة نقلتها قناة "كان" الرسمية، "أننا لن نخرج من القطاع حتى يتم إعادة جميع الأسرى".

وزعم أنّ "الجدول الزمني للهدنة قصير، أي مفاوضات أخرى ستتم تحت إطلاق النار عندما تتساقط القنابل والقوات تقاتل".