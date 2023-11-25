أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط قتيل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية بعد اقتحامها مدينة جنين.
وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس"- كتيبة جنين، أنّ مقاتليها يخوضون اشتباكات على عدة محاور على أطراف مخيم جنين بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة ضد القوات الإسرائيلية.
وكان قد أكّد مدير مستشفى جنين الحكومي، أنّ "قوات الاحتلال اقتحمت جنين وحاصرت المستشفى وتغلق جميع مداخله وتمنع نقل المصابين إليه".
وفي وقت سابق، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وصفارات الإنذاردوّت في المدينة والمخيم.
ونقلت وكالة "شهاب" التابعة لحركة "حماس"، بأنّ "اشتباكات مسلحة بين المقاومة وجيش الاحتلال في مدينة جنين، يتخللها إلقاء قنابل فلسطينية محلية الصنع".
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