إعلام مصري: مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل الأسرى بغزة والمرحلة الثانية ستتم كما كان مقررًا لها

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" القريبة من الاستخبارات المصرية، بأنّ "مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل الأسرى في قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية".

ولفتت القناة إلى أنّه "سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى كما كان مقررًا لها".

وكانت قد أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" تأجيل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين ردًا على خروقات إسرائيلية لاتفاق الهدنة والتبادل، مشيرة إلى مسألة عدد شاحنات الإغاثة ومسألة الأقدمية في إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.