أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنّه "بعد تأخّر بتنفيذ الإفراج عن الأسرى تم تذليل العقبات عبر اتصالات قطرية ومصرية"، وذلك في إشارة إلى المرحلة الثانية من تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل.
ولفت إلى أنّه "سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من الإسرائيليين و7 أجانب من خارج الاتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية قطر: تذليل عقبات إطلاق سراح الأسرى والليلة سيُفرج عن 39 فلسطينيًا و13 إسرائيليًا و7 أجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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