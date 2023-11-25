خارجية قطر: تذليل عقبات إطلاق سراح الأسرى والليلة سيُفرج عن 39 فلسطينيًا و13 إسرائيليًا و7 أجانب

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنّه "بعد تأخّر بتنفيذ الإفراج عن الأسرى تم تذليل العقبات عبر اتصالات قطرية ومصرية"، وذلك في إشارة إلى المرحلة الثانية من تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل.

ولفت إلى أنّه "سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من الإسرائيليين و7 أجانب من خارج الاتفاق".