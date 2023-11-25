أكّدت حركة "حماس" الفلسطينية، أنها استجابت "للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة الموقتة، بعد نقلهما التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق".
وفي وقت سابق، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنّه "بعد تأخّر بتنفيذ الإفراج عن الأسرى تم تذليل العقبات عبر اتصالات قطرية ومصرية"، وذلك في إشارة إلى المرحلة الثانية من تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل.
ولفت إلى أنّه "سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من الإسرائيليين و7 أجانب من خارج الاتفاق".
بدورها، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" القريبة من الاستخبارات المصرية، بأنّ "مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل الأسرى في قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية".
ولفتت القناة إلى أنّه "سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى كما كان مقررًا لها".
وكانت قد أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" تأجيل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين ردًا على خروقات إسرائيلية لاتفاق الهدنة والتبادل، مشيرة إلى مسألة عدد شاحنات الإغاثة ومسألة الأقدمية في إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر "حماس" بعد تأخير إطلاق سراح الأسرى: استجبنا للجهود المصرية القطرية لضمان استمرار اتفاق الهدنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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