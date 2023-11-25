الآلاف شاركوا بمسيرة داعمة للفلسطينيين في لندن وطالبت بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

شارك عشرات آلاف من الأشخاص في مسيرة نظّمت في لندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك في ظل هدنة موقتة.

ورفع المتظاهرون لافتات مؤيدة للفلسطينيين وأطلقوا هتافات خلال المسيرة التي عبرت وسط لندن إلى مقر البرلمان في وستمنستر.

وتم نشر 1500 شرطي لمواكبة التحرّك الاحتجاجي، بينهم 500 تم استدعاؤهم من خارج لندن.

ولم ترد أي تقارير تفيد بوقوع أعمال عنف خلال التظاهرة التي نظّمتها "حملة التضامن مع فلسطين" و"تحالف وقف الحرب".