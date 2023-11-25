رغم الهدنة.. سماع دوي انفجارات في إيلات

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن هناك سماع دوى انفجارات في إيلات الإسرائيلية وأنباء عن إطلاق صواريخ اعتراضية.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، أمس الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.