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إسرائيل تهدد: عودة العمليات العسكرية حال عدم الإفراج عن باقي المحتجزين

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الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن تقارير إسرائيلية قالت إنه في حال لم تنفذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين حتى منتصف الليل فإن إسرائيل ستعاود العمليات العسكرية.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، أمس الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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