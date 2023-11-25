مصر تنجح في إنهاء أزمة تأخر تبادل المحتجزين..ومحلل فلسطيني: الهدنة كانت ستنهار لولا تدخل القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقه اليوم، كما كان مقرر لها، بعد تعثر اليوم.

من جانبه، قال أيمن الرقب، الباحث السياسي الفلسطيني، إن الهدنة كانت من الممكن أن تنهار لولا تدخل مصر وإنقاذها من الانهيار وتمكنت من حل الأزمة فى اللحظات الأخيرة، لافتا إلى أن اليوم الأول من الهدنة شهد نجاحا كبيرا بجهد مصري خاص وكبير منذ الساعات الأولى، وعلى الرغم من أنها كادت أن تنهار بعد محاولة عودة سكان الشمال إلى الشمال، وخلال الأسبوعين الماضيين بذلت مصر جهدا كبيرا جدا لنجاح هذه الهدنة هي ودولة قطر والوساطة الأمريكية بضمانا أمريكية بشكل أدق.

وأضاف الباحث السياسي الفلسطيني في تصريحات لـ تليفزيون اليوم السابع، أن اليوم الأول رأينا أيضا زيادة الضغط لأن سكان الشمال ضغطوا أيضا حول الدخول فيما تبقى أيضا من منازلهم وللأسف الشديد وجدوا أشلاءهم وعائلاتهم وأعدادهم كبيرة جدا، كما دخلت المساعدات الإنسانية والطبية وأهمها الوقود ووجود الغاز الطبيعي وغاز الطهي غير موجود منذ 40 يوما.

وتابع: “أعتقد أن اليوم تمديد الحرب كما أن هذه الهدنة قد تساعد مستقبلا على هدن جديدة في مستقبلات جديدة وتبادلات جديدة للأسرى، وربما يقود إلى فكرة إنهاء الحرب”.