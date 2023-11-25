شكرا لقرائتكم خبر عن حالة تأهب.. الصين تؤكد دخول مدمرة أمريكية مياهها الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الصيني اليوم السبت، إن المدمرة البحرية الأمريكية هوبر دخلت مياه الصين الإقليمية دون تصريح من حكومة بكين.

وقال الجيش عبر الحساب الرسمي للقيادة الجنوبية على منصة "وي تشات"، إنه نشر قواته البحرية والجوية "لتتبع ومراقبة وتحذير" المدمرة.

وأكد أن هذا الحادث "يثبت أن الولايات المتحدة هي "مسبب المخاطر الأمنية بشكل كامل في بحر الصين الجنوبي".

بحر الصين الجنوبي

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من اتهام الصين للفلبين بالاستعانة "بقوات أجنبية" للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي، في إشارة إلى الدوريات المشتركة التي تنفذها القوات الفلبينية والأمريكية منذ يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة والصين أجرتا هذا الشهر محادثات "صريحة" حول القضايا البحرية، ومنها بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وإن الجانب الأمريكي أكد مخاوفه إزاء تصرفات الصين "الخطيرة وغير القانونية" هناك.