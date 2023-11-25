شكرا لقرائتكم خبر عن داخل سجن فيدرالي.. طعن ضابط الشرطة المُدان بقتل جورج فلويد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت تقارير إعلامية أمريكية أن ديريك شوفين، رجل الشرطة الأمريكي السابق، المسجون بتهمة قتل جورج فلويد، أصيب بإصابات خطيرة، في حادث طعن في سجن اتحادي في ولاية أريزونا أمس الجمعة.

ونجا الضابط السابق من الهجوم من قبل نزيل آخر في السجن وحالته مستقرة، وفقًا لما ذكرته وكالة "د ب أ".

وأكد مكتب السجون الفيدرالي أن أحد نزلاء سجن توكسون تعرض للطعن في الساعة 12:30 ظهرًا، ولم يصب أي سجناء أو موظفين آخرين في السجن، وجرى احتواء الوضع بسرعة، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

قتل جورج فلويد

رجل الشرطة السابق، في مينيابوليس، اتهم بالضغط بركبته على رقبة فلويد وهو ملقى على الأرض لأكثر من تسع دقائق، في مايو 2020، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجرى تصوير مقتل فلويد، 46 عامًا، وهو حارس أمن ومغني راب سابق، بالفيديو من قبل مراهق، وانتشرت اللقطات في جميع أنحاء العالم بينما كان الناس في عزلة وسط جائحة كوفيد-19، لتنطلق موجة واسعة من الاحتجاجات في أمريكا ضد "عنصرية الشرطة".

السجن الفيدرالي

وأدانت المحكمة "شوفين" بجرم القتل، وكان جزء من صفقة الإقرار بالذنب التي قدمها الشرطي مع المدعين العامين في قضيته الفيدرالية، هو السماح له بقضاء عقوبته في سجن فيدرالي، وفقًا للصحيفة الأمريكية.

ويعتبر السجن الفيدرالي بشكل عام أكثر أمانًا من سجن الولاية، لكن الشرطي الأمريكي السابق تعرض للطعن أيضًا بداخله.