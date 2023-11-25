شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أشخاص إثر تحطم طائرة في النمسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت السلطات النمساوية أن جميع الركاب الأربعة على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم جراء تحطم الطائرة في منطقة جبلية شمالي البلاد.

وقالت الشرطة إن الطائرة تحطمت قرب منتصف نهار اليوم السبت في منطقة منتجع كاسبرج للتزلج في ولاية النمسا العليا.

تحطم طائرة

صرحت متحدثة باسم الشرطة، بأن الثلوج جعلت البحث عن الطائرة المنكوبة أمرا صعبا.

وبعد حوالي ساعتين، تم اكتشاف أول قطع من حطام الطائرة في المنطقة التي تغطيها الثلوج.

واستغرق الأمر ساعتين آخريين قبل العثور على الطائرة والجثث الأربعة.

وأفادت الشرطة بأنه لم تتسن معرفة هويات المتوفين ولا سبب التحطم أو مسار الطائرة بالتحديد.