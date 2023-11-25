شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. مقتل طالبة يثير موجة احتجاجات في أكبر مدن بالبلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع أكبر مدن إيطاليا للتعبير عن غضبهم من العنف ضد المرأة بعد أيام من القتل العنيف لطالبة بصورة أثارت صدمة في البلاد.

وتجمع الإيطاليون في روما وميلانو ومدن أخرى لدعم اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وسط صدمة وغضب بعد مقتل الطالبة الجامعية جوليا تشيتشيتين 22/ عاما/ من منطقة فينيسيا، قبل وقت قصير من تخرجها.

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وجرى تسليم صديقها السابق وقاتلها المزعوم اليوم السبت من ألمانيا حيث فر، وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

العنف ضد المرأة

وقالت جورجا ميلوني، أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في إيطاليا، في منشور على فيسبوك: "أريد أن أخبر النساء الإيطاليات أنهن لسن وحدهن".

وفي عام 2022، وقعت 106 امرأة في إيطاليا ضحية لقتل الإناث، ارتفاعا من 104 في عام 2021، وفقا لتقديرات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء.

وتقتل أكثر من ثلاثة آلاف امرأة كل عام في أوروبا على أيدي شركائهن أو أفراد أسرهن، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أمس الجمعة.