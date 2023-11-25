مشاورات بين المملكة والدومينيكان

عُقدت أول أمس، الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية الدومينيكان، وذلك في عاصمة الدومينيكان سانتو دومينغو.

ورأس الجانب السعودي في جولة المشاورات نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومن جانب الدومينيكان نائب وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، السفير خوسيه خوليو غوميز.

وبحث الجانبان خلال الجولة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر جولة المشاورات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا وغير المقيم لدى جمهورية الدومينيكان، فيصل بن فلاح الحربي.