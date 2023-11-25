الجبل يقاوم الآلة ويوقف عملية إنقاذ عمال الهند

تعثرت مرة أخرى محاولات الوصول إلى 41 عامل بناء عالقين في نفق منهار شمال الهند منذ نحو أسبوعين، حيث تعطلت آلة الحفر مرة أخرى بينما كانت تشق طريقها بين الأنقاض والحجارة والمعادن، مما أجبر رجال الإنقاذ على العمل يدويًا، لإزالة الأنقاض على أمل الوصول إلى العمال الذين تقطعت بهم السبل، لكن العملية برمتها توقفت حاليًا.

وقال أرنولد ديكس، الخبير الدولي الذي يساعد فريق الإنقاذ بموقع الحادث في ولاية أوتاراخاند الجبلية، إنه من غير الواضح متى ستبدأ أعمال الحفر مرة أخرى.

وأضاف: «تم ضبط الآلة، ولكن ذلك أمر لا يمكن إصلاحه. لقد قاوم الجبل مرة أخرى الآلة». وأوضح أن رجال الإنقاذ سيحتاجون إلى سحب آلة الحفر بأكملها واستبدالها، لإعادة بدء الحفر، ولم يحدد كم من الوقت سيستغرق.

انهيار أرضي

وحوصر العمال منذ 12 نوفمبر عندما تسبب انهيار أرضي في انهيار جزء من نفق، يبلغ طوله 4.5 كيلومترات (2.8 ميل)، كانوا يقومون ببنائه على بُعد نحو 200 متر (650 قدمًا) من المدخل. وقد أثبتت التضاريس الجبلية في المنطقة أنها تشكل تحديًا لآلة الحفر، التي انكسرت في وقت سابق مرتين عندما حاولت فرق الإنقاذ الحفر أفقيًا باتجاه العمال المحاصرين.

وتوقفت الآلة عن العمل بعد أن حفرت نحو مترين (6.5 أقدام) من آخر امتداد يبلغ طوله 12 مترًا (40 قدمًا) من الحطام الصخري الذي سيفتح ممرًا لخروج العمال من النفق.

وقام رجال الإنقاذ بإدخال أنابيب في القناة المحفورة ولحامها معًا، لتكون بمثابة ممر، ليتم سحب الرجال على نقالات ذات عجلات من خلاله. وتم وضع نحو 46 مترًا (151 قدمًا) من الأنابيب حتى الآن، وفقًا لديفيندرا باتوال، مسؤول إدارة الكوارث.