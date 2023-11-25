الجيش الأوكراني: روسيا شنت أكبر هجوم بالمسيرات منذ بدء الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤولون عسكريون في كييف إن روسيا شنت، اليوم السبت، أعنف هجوم بالمسيرات على أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية في عام 2022، مستهدفة العاصمة الأوكرانية.

وكتب قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، على قناته على تطبيق تليجرام: كانت كييف هي الهدف الرئيسي.

وبحسب القوات المسلحة الأوكرانية فإن روسيا أطلقت في المجمل نحو 75 طائرة مسيرة بدون طيار من طراز شاهد إيرانية الصنع ضد أوكرانيا، دمر الدفاع الجوي 74 منها.

ومن جانبه قال رئيس إدارة مدينة كييف، سيرهي بوبكو، إن الهجوم كان أضخم هجوم جوي بطائرات بدون طيار على كييف، مشيراً إلى أن الدفاع الجوي أسقط أكثر من 66 هدفاً جوياً فوق العاصمة طوال الصباح.

وأصيب ما لا يقل عن 5 مدنيين في هجوم بالمسيرات استمر لساعات على كييف، ما أدى إلى تضرر العديد من المباني، بما في ذلك روضة أطفال. ومن بين الجرحى طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، وفقًا لرئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.

وفي حي سولوميانسكي بالمدينة، أحدث الحطام حفرة في فناء منطقة سكنية، وتطايرت نوافذ مبنى مجاور، فيما تلقى السكان، ومعظمهم من كبار السن، الرعاية الطبية في مكان الحادث، بينما لجأ آخرون إلى محطة مترو أنفاق قريبة.

وبدأ الهجوم على كييف في الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، واستمر على شكل موجات لأكثر من 6 ساعات، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 77 مبنى سكنيًا و120 مؤسسة، وفقًا لبوبكو.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، إن الكهرباء انقطعت عن 17 ألف شخص في منطقة كييف نتيجة الهجوم، مشيرة إلى تضرر 4 خطوط كهرباء.

بينما كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تليجرام: أسقط جنودنا معظم المسيرات غير المأهولة. لسوء الحظ، ليس كل شيء … لكننا نواصل العمل على تعزيز دفاعاتنا الجوية وإسقاط المزيد.

بالإضافة إلى كييف، تم استهداف مناطق سومي ودنيبروبتروفسك وزابورجيا وميكوليف وكيروفوهراد أيضًا.