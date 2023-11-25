أول تعليق لحركة حماس على قرار بلدية برشلونة إزاء العدوان الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - ثمّنت حركة حماس الموقف الشجاع لبلدية برشلونة التي قررت قطع علاقتها مع إسرائيل، رفضاً للعدوان ولحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعت الحركة في بيان رسمي لها، اليوم السبت، المدن والمجالس البلدية حول العالم إلى انتهاج ما قامت به بلدية برشلونة انتصاراً للإنسانية ولقيم الحرية والعدالة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ورفضاً لمجازر الاحتلال ضد الأطفال والمدنيين العزل.

قررت بلدية برشلونة الإسبانية قطع علاقاتها المؤسساتية مع إسرائيل احتجاجا على العدوان على غزة.

واتهمت حماس جيش الاحتلال بخرق الاتفاق وعدم الالتزام بالبنود المتعلقة باتفاق الهدنة مع إسرائيل بشأن إدخال شاحنات المساعدات.

وقال مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو إن الاحتلال لم يلتزم بمعايير الإفراج عن الأسرى وبالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وجود اتصالات مصرية مُكثفة حاليًا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للتوصل إلى إطلاق عدد أكبر من من الأسرى بالسجون الإسرائيلية ومن المحتجزين لدى حماس بقطاع غزة.

ويأتي هذا بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حركة حماس ستطلق اليوم سراح 14 محتجزا مقابل إفراج إسرائيل عن 42 أسيرا فلسطينيا.