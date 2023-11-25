القسام ترجئ إطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين في غزة لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، أنها قررت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين حتى تلتزم إسرائيل بالسماح لشاحنات المساعدات بدخول شمال قطاع غزة.

وقالت حركة حماس، في بيان عبر تليجرام: كتائب القسام تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.

ووفقا لوكالة فرانس برس، قال مصدر في حماس: بعدما تسلم الصليب الأحمر الدفعة الثانية من المحتجزين تم إيقافهم بخانيونس ووقف نقلهم لمعبر رفح.

ونقلت الوكالة عن مسؤول إسرائيلي أن الدفعة الثانية لم تسلم حتى الآن للصليب الأحمر.

وكان من المفترض أن تطلق إسرائيل سراح دفعة أخرى من الأسرى الفلسطينيين من سجونها، بعد تسلمها الدفعة الثانية من المحتجزين، في ثاني أيام الهدنة بعد 7 أسابيع من حرب مدمرة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله سنعود فورا للعملية البرية إذا لم تسلم حماس المحتجزين حتى منتصف الليل.