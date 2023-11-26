الجيش الإسرائيلي ألقى 4 قنابل مضيئة بأجواء موقع "المالكية" عند حدود بلدتي بليدا وعيترون

أفادت قناة "المنار"، بأنّ الجيش الإسرائيلي ألقى 4 قنابل مضيئة في أجواء موقع "المالكية" الإسرائيلي عند حدود بلدتي بليدا وعيترون. ويأتي ذلك في ظل هدوء تشهده القرى الجنوبية منذ يوم الجمعة، حيث انعكست الهدنة الموقتة في قطاع غزة على الوضع في جنوب لبنان بعد اعتداءات إسرائيلية كانت متواصلة، فيما نفّذ حزب الله عمليات عسكرية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي على طول الحدود.

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