"القسام" أعلنت تسليم 13 أسيرًا إسرائيليًا و4 من حملة الجنسيات الأجنبية إلى الصليب الأحمر الدولي

أعلنت كتائب "القسام"، عن تسليم 13 أسيرًا إسرائيليًا إلى الصليب الأحمر الدولي و4 من حملة الجنسيات الأجنبية.

وذكر ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أنّه "بحسب الصليب الأحمر فإن الأسرى الإسرائيليين في طريقهم إلى معبر رفح في قطاع غزة".

وكانت قد أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنّها حصلت على "ضوء أخضر" لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

ويأتي ذلك، بعد أن أكّدت حركة "حماس" الفلسطينية، أنها استجابت "للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة الموقتة".

وفي وقت سابق، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنّه "بعد تأخّر بتنفيذ الإفراج عن الأسرى تم تذليل العقبات عبر اتصالات قطرية ومصرية"، وذلك في إشارة إلى المرحلة الثانية من تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل.

ولفت إلى أنّه "سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من الإسرائيليين و7 أجانب من خارج الاتفاق".