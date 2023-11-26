أعلنت كتائب "القسام"، عن تسليم 13 أسيرًا إسرائيليًا إلى الصليب الأحمر الدولي و4 من حملة الجنسيات الأجنبية.
وذكر ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أنّه "بحسب الصليب الأحمر فإن الأسرى الإسرائيليين في طريقهم إلى معبر رفح في قطاع غزة".
ويأتي ذلك، بعد أن أكّدت حركة "حماس" الفلسطينية، أنها استجابت "للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة الموقتة".
وفي وقت سابق، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنّه "بعد تأخّر بتنفيذ الإفراج عن الأسرى تم تذليل العقبات عبر اتصالات قطرية ومصرية"، وذلك في إشارة إلى المرحلة الثانية من تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل.
ولفت إلى أنّه "سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من الإسرائيليين و7 أجانب من خارج الاتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" أعلنت تسليم 13 أسيرًا إسرائيليًا و4 من حملة الجنسيات الأجنبية إلى الصليب الأحمر الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.